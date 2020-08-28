Для разрыва дипломатических отношений между Киевом и Минском сейчас нет никаких оснований - глава МИД Украины

Сейчас нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений меду Украиной и Беларусью, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для какого-то разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований на данный момент. Потому, безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу сейчас, и белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.

Кулеба также отметил, что все официальные контакты между Украиной и Беларусью ставятся на паузу "до стабилизации ситуации в Беларуси".

"Это также включает процесс подготовки к (украинско-белорусскому- ИФ) Форуму регионов", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.