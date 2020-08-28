Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину – Кулеба

Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину, несмотря на закрытие границ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференционным режимом, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.