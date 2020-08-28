Политика

10:17 28.08.2020

МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ – Кулеба

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МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ – Кулеба

Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси, прежде всего речь идет о вмешательстве РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси, решение того глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ, Организации договора коллективной безопасности, где Россия отыгрывает ведущею роль", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, в то же время Украина приветствует инициативу текущего албанского и будущего шведского председательства в ОБСЕ об осуществлении посредничества в Беларуси для налаживания диалога между правительством и оппозицией.

"Мы считаем, что широкий национальный диалог является единственным путем выхода из той ситуации, которая сложилась, и стабилизации обстановки в Беларуси", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также заверил, что позиция Украины синхронизирована с партнерами из ЕС и США.

"И мы будем скоординировано работать над тем, чтобы ситуация в Беларуси была стабилизирована, чтобы народ Беларуси мог сделать свой выбор и сам решить, каким образом в дальнейшем должна развиваться эта важная для нас дружественная соседняя страна", - добавил он.

Теги: #рф #протест #беларусь #кулеба #украина #мид
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