Политика

22:00 27.08.2020

Зеленский: 31 день на фронте нет военных потерь и ранений, это и есть мой долг как президента

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Зеленский: 31 день на фронте нет военных потерь и ранений, это и есть мой долг как президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за год его каденции благодаря переговорам с мировыми лидерами удалось достичь освобождения около 150 находящихся украинских граждан и установления всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, который длится уже 31 день, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"31 день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это - неплохой результат. Еще мы вернули около 150 человек. Благодаря диалогу, благодаря встречам, многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами различных стран и, я думаю, что немного благодаря мне ", - сказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Кировоградскую область.

По мнению главы украинского государства, установление мира на востоке Украины является его главной обязанностью как президента Украины и одним из его главных предвыборных обещаний.

"Когда мы возвращаем людей, то спросите у их родителей, мы сделали для их семей. Когда сейчас нет боевых потерь на фронте, также лучше спросите у родителей тех, кто героически отстаивает наш суверенитет и они живые - живые герои. И это и есть мой долг как президента Украины", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #долг
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