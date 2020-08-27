Политика

20:45 27.08.2020

Для разрешения ситуации в Беларуси необходимо сотрудничество между ключевыми игроками - Климкин

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Для разрешения ситуации в Беларуси необходимо сотрудничество между ключевыми игроками - Климкин

Для разрешения ситуации в Беларуси необходимо результативное сотрудничество между ключевыми игроками, такими как ЕС, США и Россия, сообщил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (2014-2019 гг.).

"Я считаю, что в конечном итоге они (белорусы - ИФ) найдут путь вперед с очень сложным, но все-таки диалогом. Без прямого и, я очень надеюсь, результативного сотрудничества между ключевыми игроками, я имею в виду ЕС, США, и, конечно, Россию - потому что Россия фундаментальный игрок здесь - будет очень сложно найти путь вперед", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Панъевропейским союзом Украины, в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Климкин также отметил, что Лукашенко будет чрезвычайно сложно восстановить свою легитимность, как президента Беларуси.

"Прежде всего, очевидно, что белорусы сыты по горло Лукашенко. И в смысле руководства страной, ему будет чрезвычайно сложно восстановить свою легитимность. Если вы спросите меня, это вовсе невозможно. Это, действительно, невероятный уровень не просто жестокой, но устрашающей реакции белорусских служб безопасности и специальной полиции", - пояснил он.

Экс-глава МИД также пожелал гражданам Беларуси плавного и мирного пути продвижения вперед.

"Это большая игра вокруг Беларуси. Но я верю в Беларусь. Мне нравятся белорусы... Я желаю им действительно плавного и мирного пути вперед, хотя это, к сожалению, не так", - сказал он.

Оценивая реакцию украинского Министерства иностранных дел на выборы в Беларуси, Климкин подчеркнул, что в международных отношениях важно быть осторожным, "но быть осторожным не означает быть неосновательным".

"Что касается реакции нашего Министерства иностранных дел, я считаю, что это была реакция, главным образом, Офиса президента, не от Министерства иностранных дел, хотя Министерство иностранных дел формально выпустило это заявление. Моя точка зрения: конечно, быть осторожным - это важно в международных отношениях, но быть осторожным не означает быть неосновательным. К сожалению, мы неосновательны, и таким образом много белорусов на площадях разных белорусских городов видят нас. Я считаю, что это позор. Мы не настоящие игроки. США, ЕС, Польша, Литва, Россия - реальные игроки, но мы не являемся реальными игроками", - сообщил он.

 

Теги: #беларусь
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