Политика

19:58 27.08.2020

Украина присоединилась к Декларации ЕС, которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам - МИД

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Украина присоединилась к Декларации ЕС, которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам - МИД

Украина 11 августа присоединилась к Декларации Европейского Союза "Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента", сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"В контексте присоединения Украины к заявлениям ЕС по ситуации в Беларуси сообщаем, что 11 августа была обнародована Декларация ЕС, открыта для присоединения третьих стран "Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной Декларации", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в четверг.

В данной декларации заявляется, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".

"Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб, и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собраний, СМИ и выражения. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживающие доверия сведения национальных наблюдателей указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ", - говорится в документе.

Евросоюз также допустил возможность введения санкций относительно лиц, ответственных за насилие, и призвал политическое руководство Беларуси начать подлинный и всеобъемлющий диалог с широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия

Теги: #недоверие #выборы #беларусь
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