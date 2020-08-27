Политика

19:50 27.08.2020

Зеленский недоумевает, почему его спрашивают не о дорогах, которые не строились годами, а о том, не являются ли его поездки по регионам предвыборной агитацией

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Зеленский недоумевает, почему его спрашивают не о дорогах, которые не строились годами, а о том, не являются ли его поездки по регионам предвыборной агитацией

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы его спрашивали о строительстве новых дорог в стране, а не о том, не являются или его поездки по регионам Украины предвыборной агитацией на местных выборах.

"В каком-то городе мы презентовали готовую дорогу, которой не было с 1985 года. Был также очень похожий вопрос – мы презентовали дорогу, на которой грабили страну, начиная с самого начала, с 90-х. И по поводу этой дороги мне задали похожий вопрос. Я думал, что будет вопрос именно об этой дороге, на которой мы стояли, но рядом стоял кто-то из депутатов от "Слуги народа", у него был журнал "Зе Команда", и был вопрос, не кажется ли мне, что я занимаюсь предвыборной кампанией", - сказал он на брифинге в четверг во время рабочей поездки в Кировоградскую область.

Зеленский отметил, что во всех регионах Украины будет продолжаться строительство современных школ и соответствующей инфраструктуры в них, в частности спортивной, больниц.

"Чтобы в каждой области были нормальные парки, чистая питьевая вода, нормальный транспорт с кондиционированием. Это, правда, дело местной власти, мы к этому не имеем отношения, но точно будем предлагать. Если бы у всех городских властей были указания от народа, который их выбирает… Потому что у областных властей будут (указания – ИФ) от президента – мы поставили такие задачи", - указал он.

Теги: #поездки #зеленский #агитация
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