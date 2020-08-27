Политика

17:45 27.08.2020

Зеленский представил нового главу Кировоградской обладминистрации

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Зеленский представил нового главу Кировоградской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Кировоградскую область представил нового председателя областной государственной администрации Андрея Назаренко, сообщается на сайте главы Украинского государства.

Глава государства предостерег Назаренко от повторения истории предыдущего председателя Кировоградской облгосадминистрации, с которым сейчас работают правоохранительные органы.

"Мы действительно сегодня строим новую страну. Честную и прозрачную, где закон - один для всех. И для нас нет неприкасаемых, даже если это люди, которых назначал президент Украины. Наоборот - к таким людям внимание еще более пристальное", - сказал Зеленский, пожелав новому руководителю Кировоградской обладминистрации "помнить об этом каждый день на своем посту".

Назаренко заявил, что первым его приоритетом будет максимальная прозрачность, открытость и публичность областной власти для построения эффективной системы общения с людьми. "Наша задача в вопросах прежде всего кадровой политики - использовать и раскрывать потенциал. Будем помогать раскрываться локальному бизнесу и привлекать крупных инвесторов, чтобы раскрыть потенциал земли, недр и простаивающих производств. Время застоя в регионе нужно заканчивать и возвращаться к системному развитию", - сказал он.

Также среди приоритетов глава обладминистрации назвал улучшение восприятия области среди граждан. "Область устала от бесконечных волн негатива. Нам нужно много работать, чтобы каждый из нашей области звучали хорошие новости - новости, которые будут заставлять нас гордиться успехами наших детей, подвигами наших защитников, успехами в спорте и культуре, открытием новых производств и уникальными событиями", - сказал Назаренко.

Теги: #зеленский #кировоградская_обл #кадры #глава
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