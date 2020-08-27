Политика

17:23 27.08.2020

Кулеба предложил провести очередное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США

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Кулеба предложил провести очередное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США

Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразил готовность провести новое заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

"Глава МИД Украины предложил провести очередное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, чтобы вынести на повестку дня двусторонних отношений новые амбициозные цели, и получил заверения в принципиальной готовности к проведению такого заседания", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Стороны обсудили ключевые вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США в сферах безопасности и обороны, энергетики, реформ, торговли и инвестиций и других.

Отдельное внимание собеседники уделили теме энергетической безопасности Европы в контексте российского проекта "Северный поток – 2", и согласились в будущем прилагать совместные усилия для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Также была рассмотрена ситуация на временно оккупированных Россией территорий Украины на востоке страны и в Крыму. Кулеба проинформировал Бигана о процессе создания Крымской платформы для консолидации международных усилий по деоккупации украинского полуострова и призвал США поддержать инициативу и рассмотреть возможность присоединения к ней.

"Американская сторона подтвердила неизменную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и реализации реформ. Стивен Биган заметил, что имеет очень позитивный взгляд на будущее украино-американских отношений и отметил, что США уверены в Украине как надежном партнере", - указывается в сообщении.

В свою очередь, Кулеба подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США.

Кулеба также отметил, что Украина стремится в дальнейшем увеличивать объем торговли и инвестиций между двумя государствами, а также подтвердил приглашение американским компаниям, которые переносят производство из других стран, размещать его в Украине.

Министр выразил отдельную благодарность США за оказанную Украине поддержку по противодействию эпидемии COVID-19.

Теги: #кулеба #биган #мид
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