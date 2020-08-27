Политика

13:59 27.08.2020

Саакашвили заявил, что никогда не прекращал активное участие в политической жизни Грузии и намерен помогать грузинскому народу и далее

1 мин читать
Саакашвили заявил, что никогда не прекращал активное участие в политической жизни Грузии и намерен помогать грузинскому народу и далее

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили заявил, что не прекращал активное участие в политической жизни как Украины, так и Грузии, и намерен это делать и в дальнейшем.

"Я грузин. Я украинец. Я всегда имел, и всегда буду иметь два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран... Где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран - Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим народам становиться еще лучше, еще успешнее", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в четверг.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на его видеозаявление, сделанное на грузинском языке и опубликованное в YouTube, сообщили, что Саакашвили возвращается в грузинскую политику.

Теги: #грузия #саакашвили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:39 27.08.2020
Саакашвили в Грузии ждет тюрьма - глава Минюста

Саакашвили в Грузии ждет тюрьма - глава Минюста

09:42 25.08.2020
Госкомпания Грузии по аэронавигации привлекла в ЕБРР 10 млн евро для смягчения последствий COVID-19

Госкомпания Грузии по аэронавигации привлекла в ЕБРР 10 млн евро для смягчения последствий COVID-19

09:32 25.08.2020
Украина, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия и Грузия присоединились крымским санкциям ЕС

Украина, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия и Грузия присоединились крымским санкциям ЕС

18:04 24.08.2020
Кулеба выразил соболезнования в связи с ДТП в Грузии, унесшем 17 жизней

Кулеба выразил соболезнования в связи с ДТП в Грузии, унесшем 17 жизней

02:35 24.08.2020
Число погибших в результате падения микроавтобуса с 80-метровой высоты в Грузии увеличилось до 17 человек

Число погибших в результате падения микроавтобуса с 80-метровой высоты в Грузии увеличилось до 17 человек

20:10 23.08.2020
В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек

В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек

09:52 16.08.2020
На западе Грузии произошло землетрясение, информации о пострадавших нет

На западе Грузии произошло землетрясение, информации о пострадавших нет

23:56 14.08.2020
В Грузии срок обязательного карантина сокращен до 12 дней

В Грузии срок обязательного карантина сокращен до 12 дней

19:04 13.08.2020
Крупнейший в Грузии мобильный оператор запустил технологию 5G в тестовом режиме

Крупнейший в Грузии мобильный оператор запустил технологию 5G в тестовом режиме

12:37 12.08.2020
В Грузии коронавирус выявлен у 788 иностранных и грузинских дальнобойщиков - премьер-министр

В Грузии коронавирус выявлен у 788 иностранных и грузинских дальнобойщиков - премьер-министр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Песков о саммите "нормандской четверки": вряд ли можно констатировать, что подготовка к нему завершена

Лукашенко заявил о готовности вести диалог с "вменяемыми" представителями оппозиции

Биган заверил Шмыгаля в поддержке США усилий Украины по внедрению реформ и ее дальнейшей интеграции в Европу

Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе и ситуацию в Беларуси

Кабмин согласовал назначения Сергийчука главой Черкасской ОГА и Назаренко - главой Кировоградской ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Песков о саммите "нормандской четверки": вряд ли можно констатировать, что подготовка к нему завершена

Лукашенко заявил о готовности вести диалог с "вменяемыми" представителями оппозиции

Биган заверил Шмыгаля в поддержке США усилий Украины по внедрению реформ и ее дальнейшей интеграции в Европу

Замгоссекретаря США Биган и вице-премьер Резников обсудили политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе

Вице-президент США Пенс: переизбрание Трампа позволит Америке остаться Америкой

"Слуга народа" представила кандидата в мэры Днепра

Послы стран ЕС призвали официальный Минск прекратить преследования по политическим мотивам

Комиссар ЕС по торговле ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима

Байден опережает Трампа в ключевых штатах, однако отрыв сокращается - предвыборный опрос

Гройсман: Поднимая минимальную зарплату, надо думать и о тех, кто ее получает, и о тех, кто ее платит

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА