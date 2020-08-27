Политика

13:40 27.08.2020

Песков о саммите "нормандской четверки": вряд ли можно констатировать, что подготовка к нему завершена

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Песков о саммите "нормандской четверки": вряд ли можно констатировать, что подготовка к нему завершена

Преждевременно говорить о том, что подготовка к проведению саммита "нормандской четверки" завершена, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его спросили, поддерживает президент РФ Владимир Путин идею проведения саммита, которую ранее озвучили президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Зайко Маас, предложившие провести такую встречу уже в сентябре.

"А что касается саммита "нормандского формата", то это вопрос подготовки. Встреча в верхах должна быть подготовлена. Пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена. Наверное, вряд ли это кто-то сможет сделать", - сказал Песков.

Комментируя возможные сроки проведения встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, Песков ответил: "Согласовываются графики, согласовывается повестка дня. Поэтому вполне возможно, что сроки корректируются".

Теги: #рф #нормандський_формат #песков
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