Политика

13:39 27.08.2020

Лукашенко заявил о готовности вести диалог с "вменяемыми" представителями оппозиции

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Лукашенко заявил о готовности вести диалог с "вменяемыми" представителями оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами, а также с "вменяемыми" представителями оппозиции, но не под давлением уличных протестов.

"Давайте садиться - представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", - подчеркнул президент.

По его словам, диалог с представителями общества может включать, в том числе обновление Конституции. При этом в качестве партнеров по диалогу он видит в первую очередь трудовые коллективы. "Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог", - заявил Лукашенко.

"Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от Конституции", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, на фоне продолжающихся после президентских выборов массовых протестов сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе о механизме проведения повторных президентских выборов.

Ранее представители президиума Координационного совета поддерживали предложение Лукашенко о конституционной реформе как первого шага к трансферу президентской власти.

Между тем генеральная прокуратура и Конституционный суд Белоруссии заявили об антиконституционной деятельности Координационного совета. По факту его создания возбуждено уголовное дело, членов президиума вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей.

Теги: #оппозиция #лукашенко #беларусь
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