Политика

12:35 27.08.2020

Биган заверил Шмыгаля в поддержке США усилий Украины по внедрению реформ и ее дальнейшей интеграции в Европу

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Биган заверил Шмыгаля в поддержке США усилий Украины по внедрению реформ и ее дальнейшей интеграции в Европу

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган в ходе встречи в премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве заверил, что США поддерживают усилия украинского правительства по внедрению реформ, которые укрепляют демократические институты, улучшают инвестиционный климат и обеспечивают возможность Украины реализовывать свои евроатлантические стремления, сообщает посольство США.

"Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем заместитель госсекретаря США Стивен Биган заверил в поддержке Соединенными Штатами усилий украинского правительства по внедрению реформ, которые укрепляют демократические институты, улучшают инвестиционный климат и обеспечивают возможность Украины реализовывать свои евроатлантические стремления", - говорится в сообщении посольства на Facebook в четверг.

Американское дипучреждение подчеркнуло, что США глубоко привержены укреплению прогресса Украины в реформах по ее дальнейшей интеграции в Европу, в том числе путем сотрудничества с международными партнерами для укрепления судебных, регуляторных и финансовых учреждений.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Биган в ходе встречи обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и США, а также ситуацию в Беларуси, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины.

"Рад приветствовать заместителя государственного секретаря США Стивена Бигана в Киеве. Мы подробно обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и США в сферах безопасности, энергетики, реформ, торговли и инвестиций, а также обменялись видением о ситуации в Беларуси", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

Теги: #сша #биган #визит
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