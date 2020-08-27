Вице-президент США Пенс: переизбрание Трампа позволит Америке остаться Америкой

Вице-президент США Майк Пенс считает, что только избрание президента Дональда Трампа на второй срок сможет обеспечить процветание и дальнейшее развитие страны.

"Дело не столько в том, будет ли Америка более консервативной или более либеральной, более республиканской или более демократической. Альтернативой этих выборов является то, останется ли Америка Америкой", - заявил Пенс, выступая на съезде Республиканской партии.

Он отметил: "Вопрос в том, оставим ли мы нашим детям и внукам страну, основанную на наших высших идеалах свободы, свободного рынка и неотъемлемого права на жизнь и свободу, или же мы оставим нашим детям и внукам страну, которая коренным образом трансформируется во что-то другое".

Пенс в ходе речи подчеркнул, что Трамп выполнил обещания, которые давал во время предвыборной кампании 2016 года, хотя его политика постоянно подвергалась нападкам со стороны демократов.

По его словам, "президент сдержал слово", и перестроил армию, создал новый род войск - космические войска, добился принятия рекордного военного бюджета, который позволяет развивать Вооруженные силы.

К заслугам президента Пенс также отнес восстановление экономики в условиях пандемии коронавируса, снижение безработицы среди женщин, представителей национальных меньшинств и темнокожего населения, решительные меры по борьбе с коронавирусом.

Трамп, по словам вице-президента, одержал победу над ИГИЛ, обеспечил устранение иранского военачальника Касема Сулеймани, которого Пенс назвал "террористом, который более не сможет убивать американцев".

Пенс отметил, что хотя Трамп и поддерживает мирные протесты населения, однако решительно выступает против насилия и беспорядков, которые должны быть прекращены и преследоваться по закону. Президент готов "обеспечить свободу и безопасность на улицах для всех американцев", добавил оратор.

"Суровая правда в том (...), что вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена", - подчеркнул Пенс.

"Президент Дональд Трамп верит в Америку и доброту американского народа, в безграничный потенциал каждого американца в области реализации свой мечты. Каждый день президент Трамп боролся за то, чтобы выполнить обещание, данное Америке", - заверил вице-президент.