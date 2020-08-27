Политика

01:44 27.08.2020

"Слуга народа" представила кандидата в мэры Днепра

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"Слуга народа" представила кандидата в мэры Днепра

В партии "Слуга народа" представили своего кандидата на должность городского главы Днепра, сообщила пресс-служба политсилы в телеграм-канале.

"Знакомьтесь: наш кандидат в мэры Днепра - Сергей Рыженко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время он является депутатом областного совета и главным врачом Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова.

Рыженко во время презентации Стратегии развития региона заявил, что своим главным заданием видит строительство безопасного города для каждого.

Как отмечается, он является заслуженным врачом Украины. Был первым заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Украины, председателем Государственной СЭС. Имеет Орден князя Ярослава Мудрого IV степени.

Теги: #кандидат #днепропетровск #украина #слуга_народа
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