Байден опережает Трампа в ключевых штатах, однако отрыв сокращается - предвыборный опрос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в шести ключевых, так называемых "колеблющихся" штатах, свидетельствуют предвыборный опрос телеканала CNBC.

Согласно его результатам, Байден опережает нынешнего американского лидера Дональда Трампа в целом на три процентных пункта в совокупности в шести штатах - Аризоне, Флориде, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Из всех этих штатов наибольший отрыв у Байдена от Трампа - в шесть процентных пунктов - в Мичигане, наименьшей - в один процентный пункт - в Северной Каролине.

Американские СМИ отмечают, что бывший президент США Барак Обама - единственный демократ, который победил в Северной Каролине за последние годы.

Ранее в этом году в этих штатах отрыв Байдена от Трампа был более существенным. Так, в августе общее совокупное преимущество Байдена перед Трампом в этих шести штатах оценивалось в шесть процентных пунктов, а теперь уменьшилось до трех.

Опрос проводился 21-23 августа. В нем приняли участие почти 5 тыс. человек.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.

"Колеблющимися" в США называют штаты, в которых избиратели голосуют то за кандидатов-республиканцев, то за демократов. Считается, что на выборах результаты в этих штатах играют особо важную роль.