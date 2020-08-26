Политика

20:23 26.08.2020

Кулеба обсудил с новым главой МИД Польши сотрудничество и пригласил его в Украину

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Кулеба обсудил с новым главой МИД Польши сотрудничество и пригласил его в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, поздравил его с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства в среду, министры подтвердили важность "Люблинского треугольника" Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия.

Собеседники договорились о дальнейших контактах и ​​сотрудничестве. Глава МИД Украины пригласил польского коллегу посетить Украину с визитом.

В свою очередь, новый министр иностранных дел Польши выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве для успешного развития украинско-польских отношений.

Теги: #польша #люблинский_треугольник #мид
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