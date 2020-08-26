Кабмин согласовал назначения Сергийчука главой Черкасской ОГА и Назаренко - главой Кировоградской ОГА
Кабинет министров Украины согласовал назначения Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации и Андрея Назаренко – главой Кировоградской областной государственной администрации.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Сергийчук до назначения был заместителем начальника Центра - начальником отдела "Госспецсвязи".
По словам Назаренко, он является заместителем директора одного из больших свинокомплексов.