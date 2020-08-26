Политика

14:43 26.08.2020

Берлин встревожен позицией Москвы по ситуации с Навальным и другим вопросам

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Берлин встревожен позицией Москвы по ситуации с Навальным и другим вопросам

В Берлине обеспокоены тем, что Россия не проявляет гибкость по ряду вопросов, это вызывает изменения в характере отношения к Москве, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство отмечает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель является для президента РФ Владимира Путина "связующим звеном" c западными странами. Однако в последнее время настрой Меркель изменился, а ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального стала дополнением к списку факторов, создающих напряженность между Берлином и Москвой.

По утверждениям собеседников агентства, сразу после того, как Навальный впал в кому, Меркель потребовала от руководства России "в срочном порядке провести полное расследование происшедшего". При этом, как отмечают знакомые с ситуацией лица, призыв канцлера служил сигналом Кремлю, насколько серьезно Меркель отнеслась к происшествию.

Однако, продолжает Bloomberg, в администрации российского президента в свою очередь отметили, что необходимости в расследовании нет, поскольку пока не доказано, был ли Навальный действительно отравлен.

"Для расследования должен быть повод. Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что сейчас поиском причин состояния Навального занимаются врачи.

Помимо нынешней ситуации, в Германии обеспокоены поведением России и в отношении других вопросов.

Bloomberg напоминает, что отношения между двумя государствами становятся все более натянутыми с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

В мае этого года Меркель назвала "возмутительным" причастность России к кибератаке на Бундестаг в 2015 году. Кроме того, немецкие прокуроры выдвинули обвинения по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Тиргартене в августе 2019 года, за которым, как утверждается, стоит Россия.

Агентство подчеркивает, что в случае, если напряженность между Берлином и Москвой достигнет апогея, такие проекты, как "Северный поток 2", который защищает немецкое правительство, может оказаться под угрозой.

"Это может сместить баланс внутри ЕС, и Германия может быть вынуждена пойти на уступки", - приводит Bloomberg слова генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова.

Теги: #рф #навальный #германия
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