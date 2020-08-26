Политика

13:49 26.08.2020

Кличко: "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно

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Кличко: "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно

Политическая партия "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно, заявил лидер партии, мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на съезде политсилы в среду.

"Главное решение, ради которого мы собрались сегодня, - "УДАР" идет на местные выборы! Идет, чтобы делать Украину богатым, демократическим и успешным государством. Страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить. "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно. И будет нести ответственность исключительно перед людьми. На это есть запрос наших сторонников. И еще больший запрос в обществе на открытость политики, а не закулисные договоренности. Как мэр столицы я всегда отстаивал интересы киевлян. Как лидер политической силы - европейское будущее Украины, демократические ценности и свободы ее граждан, и я остаюсь на этих позициях", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ради развития Киева и Украины "УДАР" готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами - в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах, на всех уровнях.

"Это сотрудничество будет открытым и в интересах граждан, а не отдельных политиков или по другим мотивам", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что во власть должны прийти и молодые, активные люди, профессионалы с опытом. Потому, чтобы власти доверяли, она должна быть компетентной и эффективной. Доказывать воплощенными делами, что люди не ошиблись, выбрав ее.

"Команда "УДАРа" имеет опыт и знания. Имеет успехи и реализованные проекты. Сегодня "УДАР" объединяет успешных менеджеров, экспертов, волонтеров, общественных деятелей. И мы идем в местную власть, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления. Внедрять эффективные решения как для защиты людей от коронавируса, так и для развития экономики. Чтобы украинцы не теряли рабочие места и доходы. Мы идем, чтобы бороться с коррупцией и делать власть открытой и прозрачной. У нас есть такой план для Киева, который мы уже реализуем. И планы для городов и поселков Украины. Также, подчеркну, "УДАР" будет отстаивать муниципальные социальные программы в каждом регионе Украины", - отметил Кличко.

Он напомнил, что "УДАР" уже имеет эффективный опыт реализации своей программы и продемонстрировал это за последние шесть лет работы в Киевском городском совете.

"Нам еще много нужно сделать. Надо работать и работать ... Воплощать изменения не только в Киеве. Мы готовы к этому! И готовы брать ответственность за преобразовать в городах, городках и селах Украины", - отметил Кличко.

Теги: #кличко #удар #выборы
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