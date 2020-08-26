Политика

13:44 26.08.2020

Выборы в ОРДЛО должны пройти по спецзакону - Резников

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Выборы в ОРДЛО должны пройти по спецзакону - Резников

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны пройти по специальному закону, но сейчас там нет условий для их проведения, заявляет вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы", - сказал Резников журналистам в среду в Киеве, после заседания комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривалось письмо руководителя украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям.

Резников напомнил, что о принятии специального законопроекта о выборах в ОРДЛО говорится в комплексе мероприятий Минских соглашений, в том числе и в законе об особенностях местного самоуправления.

Он подчеркнул, что постановление Верховной Рады о местных выборах регулирует проведение выборов на территории подконтрольной правительству Украины.

"Это разные абсолютно документы правового характера с разными юридическими последствиями", - сказал вице-премьер.

В то же время, по его словам, выборы в ОРДЛО можно будет проводить только после того, как с этой территории будут выведены иностранные войска, пройдут разоружение, демилитаризация, будут выведены все незаконные вооруженные формирования.

"Моя позиция, что в ОРДЛО надо проводить выборы после того, как оттуда будут выведены иностранные войска, состоятся разоружение, демилитаризация, вывод всех незаконных вооруженных формирований, установиться конституционный порядок, что даст возможность приехать мониторинговой миссии ОБСЕ и засвидетельствовать, что выборы там прошли по украинскому закону, по украинской Конституции, по копенгагенским стандартам, со свободой голосования, свободой передвижения, политических партий и полностью восстановлен контроль правительства на всей территории", - сказал Резников.

Он уточнил, что по его информации, на неподконтрольной Украине территории "продолжают находиться российские войска и их наемники, поэтому сегодня там точно не могут быть проведены выборы".

"Потому что ни одна мониторинговая миссия ОБСЕ туда не приедет, потому что там опасно. Понятно, что правительство Украины не сможет дать им гарантию безопасности, поэтому сначала выполнение условий безопасности Минских соглашений, которые прописаны в пункте 1, 2, 3, 4 и далее по тексту, тогда можно говорить о назначении выборов", - подчеркнул вице-премьер.

Теги: #закон #резников #выборы #донбасс
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