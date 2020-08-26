В Раде создадут рабгруппу для наработки специальных законов, направленных на установление мира в Украине - Качура

Участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие миру в Украине, заявил заместитель главы комитета Александр Качура (фракция "Слуга народа").

"Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом министров, Офисом президента, народными депутатами создать внутри парламента такую рабочую группу, которая бы смогла наработать решения, в том числе (учитывая – ИФ-У) письмо Леонида Макаровича. Также это будет группа, которая будут нарабатывать специальные законы, которые касаются мира в Украине", - сказал Качура журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти в среду в Киеве.

По его словам, в заседании комитета принимали участие первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и представители всех фракций Рады.

Народный депутат уточнил, что законопроекты, которые будут разрабатывать члены рабочей группы, будут касаться "непосредственно мирного процесса и Минского процесса, то, что предусмотрено Минскими договоренностями".

Качура также отметил, что вопрос о том, будут ли вноситься какие-либо изменения в постановление о местных выборах, будет обсужден на консультациях.

"Будут ли вноситься изменения в постановление? Этот вопрос будет решаться. Мы будет проводить еще дополнительные консультации со всеми народными депутатами, со всеми фракциями", - сказал он.