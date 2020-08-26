Политика

12:56 26.08.2020

Байден в случае победы на выборах пообещал обеспечить предоставление Украине летального оружия

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Байден в случае победы на выборах пообещал обеспечить предоставление Украине летального оружия

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах его администрация обеспечит, чтобы Украина получила необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие.

"Как президент, я ясно дам понять Кремлю, что он должен прекратить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис обеспечит, чтобы Украина получила необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие, при этом призывая Украину проводить необходимые реформы, жизненно важные для ее успеха. Вместе мы будем работать над празднованием Дня независимости Украины, как мирной, цельной, суверенной, демократической и процветающей страны", - говорится в заявлении Байдена по случаю Дня независимости Украины, опубликованном на его сайте в понедельник.

Байден подчеркнул, что как сенатор и вице-президент, решительно поддерживал неизменное стремление Украины стать современным, демократическим европейским государством, в котором все граждане могут жить в мире и процветании.

"Я непосредственно видел прогресс, который сделала Украина, за шесть моих визитов в Украину в качестве вице-президента, и я знаю из разговоров, которые я вел с украинскими лидерами и рядовыми гражданами, трудности этих последних шести лет, поскольку Украина боролась в войне на два фронта: против России на востоке и за верховенство права дома", - отметил Байден.

Теги: #выборы #сша #украина #оружие #байден
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