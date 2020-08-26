Политика

12:11 26.08.2020

Постановление Рады о местных выборах полностью соответствует международным документам и украинскому законодательству - Павленко

1 мин читать
Постановление Рады о местных выборах полностью соответствует международным документам и украинскому законодательству - Павленко

Постановление о местных выборах отвечает международным документам и украинскому законодательству, заявляет народный депутат Ростислав Павленко (фракция "Европейская солидарность").

"Постановление о местных выборах абсолютно отвечает международным документам и украинскому законодательству", - сказал Павленко журналистам перед заседанием парламентского комитета по вопросам государственной власти в среду в Киеве.

По словам народного депутата, единственный путь к миру - это когда Россия уйдет с оккупированных территорий и заберет своих наемников, разоружит свои группировки, возвратит Украине заложников.

"Возвращается контроль над территорией, и тогда можем говорить о восстановлении украинского законодательства на этой территории и тогда создадутся условия для выборов", - сказал Павленко.

Он отметил, что заявления некоторых политиков о том, что в вопросах по урегулированию ситуации на Донбассе надо идти дальше, порождают "вопрос, какая степень капитуляции возможна?".

Говоря о том, что заседание профильного комитета проходит в закрытом режиме, Павленко подчеркнул, что такие вопросы должны быть более открытыми, так как общество должно знать, что происходит.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс Украина", в среду в Киеве проходит заседание комитета Рады по вопросам госвласти, где рассматривается заявление руководителя украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о соответствии постановления о местных выборах Минским договорённостям.

Как сообщалось, местные выборы пройдут в Украине 25 октября.

Теги: #евросолидарность #донбасс #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 26.08.2020
Байден в случае победы на выборах пообещал обеспечить предоставление Украине летального оружия

Байден в случае победы на выборах пообещал обеспечить предоставление Украине летального оружия

21:49 25.08.2020
Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для продвижения в достижении мира на Донбассе

Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для продвижения в достижении мира на Донбассе

21:40 25.08.2020
Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе можно уже в этом году

Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе можно уже в этом году

18:42 25.08.2020
В Киевской области "Наш край" пойдет на местные выборы вместе с Селянской партией Украины

В Киевской области "Наш край" пойдет на местные выборы вместе с Селянской партией Украины

20:36 24.08.2020
В ноябре состоятся самые важные выборы в истории США, считает Трамп

В ноябре состоятся самые важные выборы в истории США, считает Трамп

18:02 24.08.2020
На Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины – ООС

На Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины – ООС

14:11 24.08.2020
Глава МИД Германии отметил существенный прогресс по достижению мира на Донбассе

Глава МИД Германии отметил существенный прогресс по достижению мира на Донбассе

10:30 24.08.2020
Перемирие на Донбассе вселяет надежду - глава МИД Германии

Перемирие на Донбассе вселяет надежду - глава МИД Германии

09:49 24.08.2020
Зеленский: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы – годами

Зеленский: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы – годами

08:21 24.08.2020
Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден в случае победы на выборах пообещал обеспечить предоставление Украине летального оружия

На должность главы Черкасской ОГА предложен Сергийчук, Кировоградской ОГА – Назаренко, сообщил первый замглавы ОП Трофимов

Ермак ожидает, что встреча советников лидеров государств "Нормандской четверки" состоится до 10 сентября

Съезд "Слуги народа" состоится 31 августа

До деоккупации Крыма воду на полуостров подавать нельзя - постпред президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

На должность главы Черкасской ОГА предложен Сергийчук, Кировоградской ОГА – Назаренко, сообщил первый замглавы ОП Трофимов

Ермак ожидает, что встреча советников лидеров государств "Нормандской четверки" состоится до 10 сентября

Съезд "Слуги народа" состоится 31 августа

До деоккупации Крыма воду на полуостров подавать нельзя - постпред президента Украины

Зеленский хочет после окончания своего президентства спокойно ходить по улицам Украины

Лидеры ЕС должны озвучить конкретный перечень шагов для членства Украины в Евросоюзе - Зеленский

В Киевской области "Наш край" пойдет на местные выборы вместе с Селянской партией Украины

Зеленский призвал раввинов Украины помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош га-Шана в Умани

Встреча советников лидеров "Нормандской четверки" переносится в связи с командировкой советника президента Франции – Офис Зеленского

Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению Крыма: Сейчас нет никаких шансов в Раде принять такое решение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА