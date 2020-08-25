Политика

18:41 25.08.2020

В Киевской области "Наш край" пойдет на местные выборы вместе с Селянской партией Украины

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В Киевской области "Наш край" пойдет на местные выборы вместе с Селянской партией Украины

Киев. 25 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Политическая партия "Наш край" объединится с Селянской партией Украины на местных выборах в Киевской области. Решение было принято на совместном форуме Киевской областной организации партии "Наш край" и Селянской партии.

"Киевская область всегда была первой по сбору урожая в аграрном секторе и в других отраслях промышленности. Поэтому нам нужно эти силы наращивать, нам нужно все сделать, чтоб наша молодежь не покидали страну, не покидала тот край, где родилась и проживала. Сегодня происходит реформа, реформы предлагают нам теоретики, а воплощать в жизнь их должны профессиональные люди", - отметил председатель Киевской областной организации "Наш Край" Анатолий Присяжнюк.

Организаторы форума отметили, что политсилы направят свою деятельность на возрождение экономической и социальной жизни на селе, развитие местных сообществ и развитие их инфраструктуры.

Теги: #наш_край
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