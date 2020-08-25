Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению Крыма: Сейчас нет никаких шансов в Раде принять такое решение

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и принимать решения о возобновлении водоснабжения в Крым.

"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать", - сказал он журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады во вторник.

Ранее председатель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

"Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам - мы никогда в жизни на это не пойдем", - сказал он в интервью "Украинскому радио".