Политика

13:25 25.08.2020

Шмыгаль поблагодарил Раду за ратификацию кредитного соглашения с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи

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Шмыгаль поблагодарил Раду за ратификацию кредитного соглашения с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил благодарность Верховной Раде за ратификацию меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до EUR1,2 млрд.

"Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш в сумме EUR600 млн", - написал он в своем "Телеграм-канале" во вторник.

Как сообщалось, за соответствующий законопроект №0063 "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1,2 млрд евро)" на заседании во вторник проголосовали в целом 248 народных депутатов.

Теги: #шмыгаль #ес #макрофинпомощь #верховная_рада
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