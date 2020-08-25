Политика

13:25 25.08.2020

КС Беларуси признал неконституционным координационный совет оппозиции

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КС Беларуси признал неконституционным координационный совет оппозиции

Председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич заявил, что создание Координационного совета оппозиции неконституционно.

"Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и в избирательном законодательстве, является неконституционным", - заявил Миклашевич, которого цитирует госагентство БелТА.

При этом он заявил, что "необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности".

На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета вошли около 50 человек.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после создания совета оппозиции заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Теги: #беларусь
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