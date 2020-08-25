Поставленные Зеленским Министерству обороны задачи будут выполнены - Таран

Поставленные президентом Украины - Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины Владимиром Зеленским Министерству обороны Украины первоочередные задачи будут выполнены в полном объеме, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"По словам министра, среди приоритетных задач Минобороны есть дальнейшее реформирование ВСУ, развитие и усиление их боевых возможностей, имплементация стандартов НАТО на пути дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство. Это также обеспечение новейшими образцами вооружения и военной техники подразделений Украинского войска, прежде всего тех, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны во вторник.

Министр также отметил соблюдение украинскими защитниками полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и продолжение решения ситуации на востоке Украины политико-дипломатическим путем.

Таран также подчеркнул, что не менее весомым блоком задач является продолжение политики, направленной на усиление социальной защиты военнослужащих. Это, в частности, создание достойных условий для прохождения военной службы, а также т.н. "мотивационный пакет", включающий обеспечение военных и их семей жильем, достойное денежное обеспечение, приоритетное право на поступление в учебные заведения, бесплатное образование, надлежащее медицинское обеспечение и развитие медицинской инфраструктуры и тому подобное.

Руководитель Минобороны добавил, что все эти задачи являются сверхважными и требуют от руководства военного ведомства и всего личного состава ВСУ консолидации усилий, настойчивости и целеустремленности. Таран подчеркнул, что ВСУ готовы к качественному выполнению поставленных задач.