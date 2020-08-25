Политика

09:32 25.08.2020

Украина, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия и Грузия присоединились крымским санкциям ЕС

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Украина, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия и Грузия присоединились крымским санкциям ЕС

Шесть стран, не являющихся членами ЕС, присоединились к решению Европейского совета о продлении ограничительных мер в отношении РФ, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма, говорится в "Заявлении Высокого представителя от имени ЕС о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страны ЕАСТ Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, а также Украина и Грузия присоединяются к этому Решению Совета", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.

Соответствующее решение №2020/850, вносящее изменения в решение 2014/386/CFSP, Евросовет принял 18 июня текущего года. Этим решением существующие ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. "Они будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их", - говорится в сообщении.

Теги: #грузия #ес #санкции #черногория #украина #албания #рф #крым #норвегия #исландия
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