Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Словакии Игоря Лещеню, который публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста.

"Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко", - передало госагентство БелТА.

Как сообщалось, 16 августа Лещеня выступил против насильственного разгона акций протестов против объявленной Центральной избирательной комиссией победы на президентских выборах Александра Лукашенко, возглавляющего страну с 1994 года.

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", - заявил белорусский дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов в ходе мирных акций с требованием, чтобы их голос был услышан. Акции протеста несогласных с объявленными итогами выборов президента Беларуси, согласно которым Лукашенко набрал 80% голосов, проходят в стране после основного дня голосования 9 августа.

18 августа стало известно, что Лещеня подал заявление об отставке. "Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал сам дипломат порталу TUT.BY.

В МИД Беларуси Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.