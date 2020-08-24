Политика

18:23 24.08.2020

Зеленский поддержал Германию и Францию в продвижении идеи посредничестве ЕС для урегулирования ситуации в Беларуси

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом ситуацию в Беларуси в ходе встречи в понедельник.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, собеседники отметили близость позиций двух стран по событиям в Беларуси.

"Президент Украины выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи посредничестве ЕС с целью урегулирования ситуации в этой стране", - говорится в сообщении.

Теги: #зеленский #беларусь
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