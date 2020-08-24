Зеленский поддержал Германию и Францию в продвижении идеи посредничестве ЕС для урегулирования ситуации в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом ситуацию в Беларуси в ходе встречи в понедельник.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, собеседники отметили близость позиций двух стран по событиям в Беларуси.

"Президент Украины выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи посредничестве ЕС с целью урегулирования ситуации в этой стране", - говорится в сообщении.