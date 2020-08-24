Зеленский о встрече с главой МИД Германии: Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен быть в конце сентября

Президент Украины Влазимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас согласились, что саммит глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) должен пройти в конце сентября 2020 года.

"Хайко Маас. Я рад, что на День Независимости у нас гости такого высокого уровня… Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября", - написал Зеленский в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

При этом президент отметил, что Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится на 28 августа и, как ожидается, пройдет в Париже. Они будут готовить саммит президентов Украины, Франции, РФ Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, проведение которого запланировано в Берлине.