Политика

17:04 24.08.2020

Порошенко на Европейской площади: через год на 30-летие Независимости должен пройти парад, а если власть не захочет - мы ее заставим

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Порошенко на Европейской площади: через год на 30-летие Независимости должен пройти парад, а если власть не захочет - мы ее заставим

В следующем году исполняется 30 лет Независимости Украины, и в этот день должен пройти военный парад, заявил пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на митинге на Европейской площади в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины в понедельник.

Порошенко считает, что Зеленский боится украинской армии, и именно этот страх стоит за нежеланием проводить парад. "Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для настоящих украинцев, ни для общества… Хватит бояться армии! Хватит прятаться от нее! Достаточно скрыто пренебрегать ею! Достаточно уклоняться от выполнения обязанностей Верховного главнокомандующего", - призвал политик.

"Всех бомбить" не надо. Но в следующем году в день тридцатой годовщины Независимости должен быть большой военный парад. С техникой, с авиацией, с лучшими в мире воинами, с ветеранами, с добровольцами", - убежден он.

"Не сделает власть сама - мы придумаем, как ее заставить. Потому некоторые в армии не служили, а в армии говорят: "Не можешь - научим, не хочешь – заставим", - сказал Порошенко.

Теги: #парад #день_независимости #порошенко
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