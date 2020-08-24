Политика

16:17 24.08.2020

Россия объявила австрийского дипломата персона нон грата в качестве ответа на высылку сотрудника посольства России в Вене

1 мин читать

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер вызван в понедельник в МИД России, ему объявили о зеркальных мерах с российской стороны в ответ на высылку российского дипломата, сообщило МИД РФ.

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что власти страны впервые приняли решение объявить персона нон грата одного российского дипломата и обязать его до 1 сентября выехать из Австрии.

По данным издания, этот дипломат, имя которого не раскрывается, несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.

При этом в ходе последующего судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором. Россиянин в свою очередь отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Теги: #рф #австрия #дипломаты #нон_грата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 24.08.2020
Украинская общественная организация просит главу МИД Германия содействовать в актуализации вопроса освобождения политузников в РФ

Украинская общественная организация просит главу МИД Германия содействовать в актуализации вопроса освобождения политузников в РФ

14:38 24.08.2020
Порошенко: Стратегическая цель РФ - аншлюс Беларуси

Порошенко: Стратегическая цель РФ - аншлюс Беларуси

11:49 24.08.2020
Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

10:52 24.08.2020
Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата, он должен покинуть страну до 1 сентября

Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата, он должен покинуть страну до 1 сентября

20:39 21.08.2020
Киев ожидает от партнеров вовлечения в процесс борьбы с терроризмом во всех формах, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма

Киев ожидает от партнеров вовлечения в процесс борьбы с терроризмом во всех формах, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма

18:40 21.08.2020
В ОРЛО оккупационные службы РФ постоянно проводят мероприятия по усилению милитаризации детей - Лисянский

В ОРЛО оккупационные службы РФ постоянно проводят мероприятия по усилению милитаризации детей - Лисянский

17:47 21.08.2020
Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

14:29 21.08.2020
Врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ, настаивает на версии отравления

Врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ, настаивает на версии отравления

13:54 21.08.2020
Российские наемники не нарушали режим тишины на Донбассе до полудня

Российские наемники не нарушали режим тишины на Донбассе до полудня

13:09 21.08.2020
Почти 30% украинцев относятся к России позитивно, половина считает ошибочным запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей

Почти 30% украинцев относятся к России позитивно, половина считает ошибочным запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты парламентов 12 стран ЕС и Содружества наций заверяют украинцев в дружбе и поддержке для достижения мира

Зеленский искренне желает достижения мира в рамках Минского процесса, для Порошенко не было главным добиться успеха, считает Кравчук

Еврокомиссия предлагает изменить торговые соглашения с рядом стран, в том числе, с Украиной, что приведет к увеличению торговли

Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму – Кулеба

Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, развитие и создадут в ней мину замедленного действия - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты парламентов 12 стран ЕС и Содружества наций заверяют украинцев в дружбе и поддержке для достижения мира

Зеленский искренне желает достижения мира в рамках Минского процесса, для Порошенко не было главным добиться успеха, считает Кравчук

Глава МИД Германии отметил существенный прогресс по достижению мира на Донбассе

Еврокомиссия предлагает изменить торговые соглашения с рядом стран, в том числе, с Украиной, что приведет к увеличению торговли

Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму – Кулеба

Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за нарушения белорусским вертолетом воздушного пространства Литвы

Кулеба: Украина категорически против насилия над протестующими, главное – независимая, демократическая Беларусь, а имена лидеров - второстепенны

Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, развитие и создадут в ней мину замедленного действия - Кулеба

Маас допустил, что встреча глав МИД стран Нормандского формата может состояться в сентябре и назвал темы, которые на ней могут обсуждаться

Кулеба: главы МИД Германии и Франции поддержали предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА