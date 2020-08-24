Россия объявила австрийского дипломата персона нон грата в качестве ответа на высылку сотрудника посольства России в Вене

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер вызван в понедельник в МИД России, ему объявили о зеркальных мерах с российской стороны в ответ на высылку российского дипломата, сообщило МИД РФ.

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что власти страны впервые приняли решение объявить персона нон грата одного российского дипломата и обязать его до 1 сентября выехать из Австрии.

По данным издания, этот дипломат, имя которого не раскрывается, несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.

При этом в ходе последующего судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором. Россиянин в свою очередь отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.