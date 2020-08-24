Депутаты парламентов 12 стран ЕС и Содружества наций заверяют украинцев в дружбе и поддержке для достижения мира

Парламентарии 12 стран Европейского Союза и Содружества наций в честь Дня независимости Украины выступили с совместным обращением, в котором заверили Украину в поддержке, а мировому сообществу напомнили о войне в Донбассе и аннексии Крыма.

"В День независимости Украины мы заверяем в нашей дружбе с украинским народом. Мы возобновим наши усилия по поддержке Украины и ее союзников для достижения мира", - говорится в обращении, которое в своем микроблоге в Twitter в понедельник опубликовал заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Стюарт МакДональд.

Свои подписи под обращением, кроме МакДональда, поставили еще четыре члера Британского парламента, а также парламентарии Норвегии, Румынии, Канады, Латвии, Португалии, Австралии, Швеции, Грузии, Польши, Молдовы и Германии.

В заявлении отмечается, что, несмотря на вызовы, Украина стала "действующей демократией, ценным международным партнером и ключевым союзником в деле мира и стабильности по всему миру, как минимум своим участием в миротворческих миссиях ООН". При этом, подчеркиваю авторы документа, независимость и территориальная целостность самой Украины продолжает встречаться с военным вмешательством со стороны РФ и стала очередной страной в Европе, чьи границы были изменены силой.

"Украина, воюющая нация в континентальной Европе, не должна быть забыта в мире, где немало проблем, требующих международного внимания", - подчеркивается в обращении.

Сам МакДональд прокомментировал обращение так: "Парламентарии Европы, Австралии и Канады объединяются, чтобы заверить в солидарности и дружбе с украинским народом в 29-ю годовщину независимости. Мир наступит".