Политика

15:46 24.08.2020

Зеленский искренне желает достижения мира в рамках Минского процесса, для Порошенко не было главным добиться успеха, считает Кравчук

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Зеленский искренне желает достижения мира в рамках Минского процесса, для Порошенко не было главным добиться успеха, считает Кравчук

 Первый президент Украины (1991-94), глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук, заявляет, что пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко не считал главным добиться успехов в ходе переговоров в Минске, а при действующем главе государства Владимире Зеленском ситуация изменилась.

"Порошенко, при всем уважении, и к нему у меня уважение - для него главное было не добиться успехов, а два главных вопроса – он о них откровенно говорил - что в минских переговорах присутствует, или они зиждутся на плане Порошенко о мире. И второе - что все, что делается там, в Минске, должны постоянно все повторять, что это поручение или это предложение лично Петра Алексеевича Порошенко. Это так было", - сказал Кравчук в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в YouTube в понедельник.

"Сейчас другая ситуация... Когда я смотрю на человека, я могу оценить, это его искреннее желание или формальное. Зеленский искренне желает, чтобы процесс борьбы и вот этого достижения мира продолжался каждый день, шаг за шагом. Почему? Сейчас работает с ним Ермак (руководитель Офиса президента Андрей Ермак) – я так думаю, я не спрашивал, потому что он тоже этого хочет. Я же теперь не со стороны говорю, а работая с ними в контакте", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Он поблагодарил своего предшественника в должности руководителя украинской делегации в ТКГ, второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучму "за то, что он сделал", отметив, что не начинал работу "с чистого листа". "И хочу попросить его… если мы будем обращаться за советом и за просьбами, чтобы он участвовал", - добавил Кравчук.

"Для меня всякая должность не является каким то ну очень сложным процессом, но в данном случае она не настолько сложная, сколько ответственная, потому что речь идет про, наверное, самое главное для людей – мир", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Теги: #интервью #ткг #кравчук
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