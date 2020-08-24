Политика

14:38 24.08.2020

Порошенко: Стратегическая цель РФ - аншлюс Беларуси

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Порошенко: Стратегическая цель РФ - аншлюс Беларуси

Украинцам и Европейскому союзу необходима независимая Беларусь, как и самим белорусам, государственная независимость этой страны под угрозой захвата Россией, подчеркивает пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Сейчас, в эти дни, государственная независимость (Беларуси - ИФ) под огромной угрозой. Стратегическая цель России - аншлюс, захват Беларуси: Путин хочет поглотить Беларусь так, как Гитлер когда-то поглотил Австрию. Мы, украинцы, Евросоюз, а в первую очередь белорусский народ, нуждается в настоящем независимом белорусском государстве", - сказал Порошенко в ходе акции в честь Дня независимости Украины на Европейской площади в Киеве в понедельник.

"Мы с вами, миллионы украинцев, держим кулаки за то, чтобы демократия в Беларуси победила, чтобы белорусский народ, и только он избрал себе власть на свободных и честных выборах, чтобы в Беларуси не пролилась кровь, чтобы ее землю не топтали российские солдаты. Мы с вами с Европейской площади Киева выражаем полную солидарность, европейскую солидарность, с белорусским народом", - добавил политик.

Теги: #рф #порошенко #беларусь
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