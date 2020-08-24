Политика

13:55 24.08.2020

Еврокомиссия предлагает изменить торговые соглашения с рядом стран, в том числе, с Украиной, что приведет к увеличению торговли

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Еврокомиссия предлагает изменить торговые соглашения с рядом стран, в том числе, с Украиной, что приведет к увеличению торговли

Европейская комиссия одобрила решение, которым будет увеличена торговля между Европейским Союзом и странами паневропейского и средиземноморского региона, в том числе, с Украиной.

Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщил представитель пресс-секретарь Еврокомиссии Даниэль Фэрри (Daniel Ferrie).

«Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление. Сегодняшние предложения преследуют целью модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро», - анонсировал он.

Фэрри уточнил, что эти предложения касаются «правил происхождения с тем, чтобы сделать эти соглашения более гибкими и более выгодными для бизнеса». «Это касается таких стран, как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Республика Молдова, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово», - перечислил представитель ЕК.

Теги: #ес #торговля #украина
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