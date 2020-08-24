Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму – Кулеба

Украина будет благодарна Германии, если она рассмотрит предложение Киева и свой формат участия в международной платформе по возвращению оккупированного Россией Крыма после ее окончательного утверждения, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Отдельно мы уделили внимание вопросу Крыма. Этот вопрос всегда на повестке дня. Мы держим его очень высоко. Я проинформировала Хайко (главу МИД ФРГ Хайко Мааса – ИФ-У) о том, что Министерство иностранных дел разработало концепцию международной платформы по Крыму. И после ее окончательной финализации, утверждения, мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит наше предложение и свой формат участия в этой платформе", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Киеве в понедельник.