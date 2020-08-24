Политика

13:09 24.08.2020

Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за нарушения белорусским вертолетом воздушного пространства Литвы

2 мин читать
Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за нарушения белорусским вертолетом воздушного пространства Литвы

 Литва вручила в понедельник Беларуси ноту протеста из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны во время проведения акции "Путь свободы".

"Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", - сообщил в понедельник агентству BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Он заявил, что вертолет был виден у Медининкай. "Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение", - добавил глава дипломатической службы Литвы.

Накануне в Литве несколько десятков тысяч человек приняли участие в акции "Путь свободы", организованной в знак солидарности с белорусским народом. Протяженность живой цепи во время акции "Путь свободы" составила 32 км - от Кафедральной площади в Вильнюсе до мемориала в Мядининкай на границе с Беларусью.

При этом ранее в понедельник министерство обороны Беларуси сообщило, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны "зондом из восьми воздушных шаров" с литовской стороны.

"Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. 23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - говорилось в сообщении Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что "полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО". "Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне", - добавили в Минобороны.

 

Теги: #воздушное_пространство #литва #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 24.08.2020
Рабочие "Беларуськалия" начали итальянскую забастовку

Рабочие "Беларуськалия" начали итальянскую забастовку

13:09 24.08.2020
Задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия", сообщают оппозиционеры

Задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия", сообщают оппозиционеры

12:49 24.08.2020
Кулеба: Украина категорически против насилия над протестующими, главное – независимая, демократическая Беларусь, а имена лидеров - второстепенны

Кулеба: Украина категорически против насилия над протестующими, главное – независимая, демократическая Беларусь, а имена лидеров - второстепенны

11:56 24.08.2020
В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

11:54 24.08.2020
Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

11:19 24.08.2020
МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

11:13 24.08.2020
Минобороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы: запуск воздушных шаров с пропагандой

Минобороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы: запуск воздушных шаров с пропагандой

10:47 24.08.2020
Актер Олег Басилашвили поддержал работников минского Купаловского театра

Актер Олег Басилашвили поддержал работников минского Купаловского театра

07:59 24.08.2020
У Европы нет намерений превратить Беларусь во вторую Украину

У Европы нет намерений превратить Беларусь во вторую Украину

04:37 24.08.2020
В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом

В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, развитие и создадут в ней мину замедленного действия - Кулеба

Маас допустил, что встреча глав МИД стран Нормандского формата может состояться в сентябре и назвал темы, которые на ней могут обсуждаться

Кулеба: главы МИД Германии и Франции поддержали предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата

Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму – Кулеба

Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, развитие и создадут в ней мину замедленного действия - Кулеба

Маас допустил, что встреча глав МИД стран Нормандского формата может состояться в сентябре и назвал темы, которые на ней могут обсуждаться

Кулеба: главы МИД Германии и Франции поддержали предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата

Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

Зеленский: мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине

Зеленский подчеркивает, что каждый регион Украине важен и незаменим, и нет "кормильцев" и "дотационных"

Перемирие на Донбассе вселяет надежду - глава МИД Германии

Зеленский: мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, страну, всегда готовую дать отпор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА