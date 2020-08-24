Кулеба: главы МИД Германии и Франции поддержали предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что его германский и немецкий коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан поддержали его предложение провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата.

"Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине", - написал Кулеба в понедельник в своем аккаунте в Твиттер.