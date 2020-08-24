Политика

11:12 24.08.2020

Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

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Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы должны быть горды родиться в такой стране, а их единство даже в противоречиях.

"Мы часто говорим: хорошо там, где нас нет. А должны говорить: будет хорошо там, где мы есть! Часто спрашиваем: где идеальное место на земле? А ответ прост: там, где ты сейчас стоишь. Нам повезло родиться в Украине. Мы просто еще не все и еще не до конца это поняли", - сказал он во время своего выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

Зеленский указал, что когда началась российская аннексия Крыма и война на Донбассе, только тогда украинцы стали заботиться о собственной армии и гордиться своими военными. Когда начался коронавирус, только тогда украинцы начали думать о медицине, замечать труд и подвиг врачей. Когда в Украине были лесные пожары, только тогда стали ценить украинских пожарных и спасателей.

"Давайте начнем замечать героев среди нас и ценить друг друга прямо сейчас, а не когда-то. Не "только тогда". Время осознать, что нашу независимость следует защищать ежедневно и каждому из нас. Кому-то – с оружием в руках. Кому-то сучительской указкой, а кому-то – с медицинским скальпелем. В open-space IT-офиса, на шахте под землей, на сцене оперы, на спортивных аренах или в пшеничном поле – мы все строим независимую страну. Сегодня здесь мы отметим наградами тех, кто ежедневно приумножают нашу независимость. Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И конечно - это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость", - отметил он.

Президент также обратил внимание, что украинцев многое объединяет, и единство есть даже в противоречиях: "Мы разные, но – равные. Мы разные, но – родные. Мы говорим на разных языках, чтобы понимать друг друга без слов. Мы разной веры, но верим все в Украину. Они хотели нас разделить, а мы множимся им назло. Мы не ангелы, но чертам здесь не место. Мы хотим тишины, которую услышит вся Украина! Мы из края, в котором наша хата - не с края. Мы твердо стоим на своём, потому что двигаемся вперед. Можем иногда – совсем немного "горькой", когда на душе совсем не сладко. Мы улыбаемся о грустном, мы плачем от радости. Наша "Мрия" летит к небу, чтобы нашу мечту увидел Бог. Мы кладем правую руку на сердце, чтобы решать проблемы одной левой. Мы – украинцы. Посмотри в зеркало – и ты увидишь там всех нас. Это - мы. Независимые. Но все зависит от нас. С праздником вас, дорогие граждане! С Днем Независимости Украины! Слава Украине!".

Теги: #день_независимости #зеленский
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