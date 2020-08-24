Политика

10:46 24.08.2020

Зеленский: мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине

1 мин читать
Зеленский: мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что страна преодолеет эпидемию коронавируса, и заявляет, что государство делает всё возможное для этого.

"Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории, и самое главное, что у нас есть, - это украинские медики. Они мужественно противодействуют болезни, они наши волшебники и супер-герои. И мы должны так же относиться к нашим врачам, быть ответственными, соблюдать правила безопасности. И тогда обязательно наступит день, когда за радостным СМС от Генерального штаба будет не менее радостное от министра здравоохранения: за прошедшие сутки в Украине заболевших – ноль, умерших – ноль", - сказал он во время своего выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

Зеленский верит, что Украина преодолеет этот вирус, и украинцы будут "болеть" только футболом на трибунах, музыкой на концертах и путешествиями по своей замечательной стране.

Теги: #коронавирус #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 24.08.2020
Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика

Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика

11:12 24.08.2020
Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

10:42 24.08.2020
Зеленский подчеркивает, что каждый регион Украине важен и незаменим, и нет "кормильцев" и "дотационных"

Зеленский подчеркивает, что каждый регион Украине важен и незаменим, и нет "кормильцев" и "дотационных"

10:38 24.08.2020
Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

10:32 24.08.2020
Зеленский: сегодня военная техника должна быть на востоке Украины, а парад будет после возвращения всех людей и территорий

Зеленский: сегодня военная техника должна быть на востоке Украины, а парад будет после возвращения всех людей и территорий

10:29 24.08.2020
Зеленский: мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, страну, всегда готовую дать отпор

Зеленский: мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, страну, всегда готовую дать отпор

09:49 24.08.2020
Зеленский: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы – годами

Зеленский: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы – годами

09:15 24.08.2020
В Украине 1 799 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 22 умерли, 289 - выздоровели – СНБО

В Украине 1 799 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 22 умерли, 289 - выздоровели – СНБО

06:37 24.08.2020
В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом

В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом

03:37 24.08.2020
Очередной антирекорд инфицированных коронавирусом зафиксирован на Буковине

Очередной антирекорд инфицированных коронавирусом зафиксирован на Буковине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

Зеленский: мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, страну, всегда готовую дать отпор

Германия и дальше будет стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности – президент ФРГ

США отвергают попытку России аннексировать Крым и не изменят этой позиции, пока РФ не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией - Помпео

ПОСЛЕДНЕЕ

Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Перемирие на Донбассе вселяет надежду - глава МИД Германии

Германия и дальше будет стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности – президент ФРГ

США отвергают попытку России аннексировать Крым и не изменят этой позиции, пока РФ не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией - Помпео

У Европы нет намерений превратить Беларусь во вторую Украину

Спикер МИД Украины о событиях в Беларуси: Прокладывать себе дорогу вперед дубинками – это путь в никуда

"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

У Тимошенко COVID-19, состояние оценивается как тяжелое

Ирану удалось получить часть данных с "черных ящиков" сбитого украинского самолета

Кличко: В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за сутки, 56 человек госпитализировали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА