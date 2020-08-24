Зеленский: мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что страна преодолеет эпидемию коронавируса, и заявляет, что государство делает всё возможное для этого.

"Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории, и самое главное, что у нас есть, - это украинские медики. Они мужественно противодействуют болезни, они наши волшебники и супер-герои. И мы должны так же относиться к нашим врачам, быть ответственными, соблюдать правила безопасности. И тогда обязательно наступит день, когда за радостным СМС от Генерального штаба будет не менее радостное от министра здравоохранения: за прошедшие сутки в Украине заболевших – ноль, умерших – ноль", - сказал он во время своего выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

Зеленский верит, что Украина преодолеет этот вирус, и украинцы будут "болеть" только футболом на трибунах, музыкой на концертах и путешествиями по своей замечательной стране.