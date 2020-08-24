Зеленский подчеркивает, что каждый регион Украине важен и незаменим, и нет "кормильцев" и "дотационных"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что каждый регион Украины важен и незаменим, и без каждого из них невозможна полноценная процветающая страна.

"Дорогие украинцы! Создать страну мечты мы можем только вместе. Все 25 регионов. Все мы – команда, дрим-тим из каждой области. Это – наша сборная Украины, где нет "кормильцев" или "дотационных", потому что каждый регион сильный и богатый. Потому что каждый важен и незаменим, потому что каждый неотъемлемая часть пазла, без которой невозможен рисунок цветущей Украины", - сказал он во время своего выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины

Зеленский указал, что Украина начинается с каждого украинца, его дома, двора, улицы, села или города, его области, а дальше – уже и вся страна.

"Почувствуй, что ты не телезритель, а непосредственный создатель новой страны. Пойми, что Украина разнообразна и многогранна, где "багато" (много) - это от слова "богатство", богатство Украины. Потому что львовская площадь Рынок и харьковская площадь Свободы, Дерибасовская в Одессе и Яворницкого в Днепре, Артема в Донецке и набережная в Ялте – это всё Украина. Лавра, София, Михайловский Златоверхий, большая ханская мечеть Бахчисарая и синагога в Днепре – это всё Украина. Полтавские галушки, гуцульский банош, закарпатский бограч, одесский форшмак, львовский сырник и луганский шахтерский торт – это всё Украина. Карпатские горы и донбасские терриконы, Южный Буг и Северский Донец, Синевир и Сиваш – это всё Украина", - подчеркнул президент.