Германия и дальше будет стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности – президент ФРГ

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил украинского президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины и заверил, что Германия продолжит неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны.

"По случаю Дня независимости Украины президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер передает своему украинскому коллеге президенту Владимиру Александровичу Зеленскому искренние поздравления. Германия и в будущем будет действенно и солидарно стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны. При этом он подчеркивает: Крым остается частью Украины", - говорится в информации, обнародованном посольством ФРГ в Украине в понедельник утром.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в День независимости 24 августа в Киев и проведет встречи с Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Предметом разговоров будет, в частности, ситуация на Донбассе и возможности для дальнейшего прогресса в переговорах в "нормандском формате", - говорится в информации.