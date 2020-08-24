Политика

09:52 24.08.2020

Германия и дальше будет стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности – президент ФРГ

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Германия и дальше будет стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности – президент ФРГ

 Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил украинского президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины и заверил, что Германия продолжит неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны.

"По случаю Дня независимости Украины президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер передает своему украинскому коллеге президенту Владимиру Александровичу Зеленскому искренние поздравления. Германия и в будущем будет действенно и солидарно стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны. При этом он подчеркивает: Крым остается частью Украины", - говорится в информации, обнародованном посольством ФРГ в Украине в понедельник утром.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в День независимости 24 августа в Киев и проведет встречи с Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Предметом разговоров будет, в частности, ситуация на Донбассе и возможности для дальнейшего прогресса в переговорах в "нормандском формате", - говорится в информации.

Теги: #украина #штайнмайер #германия
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