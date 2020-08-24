Спикер МИД Украины о событиях в Беларуси: Прокладывать себе дорогу вперед дубинками – это путь в никуда

Не прислушиваться к мнению общественности и вместо этого прокладывать себе дорогу вперед дубинками – это путь в никуда, заявила спикер МИД Екатерина Зеленко.

"Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общественности и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию", - цитирует пресс-служба министерства иностранных дел Украины слова Зеленко.

"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям", - сказано в сообщении.