"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

Партия "Европейская солидарность" разделяет инициативу общественных деятелей касательно подписания Меморандума единства украинских сил и призвала к консолидации все патриотические организации, движения и партии, сообщает пресс-служба партии.

"Мы убеждены, что только совместные усилия ответственных действенных граждан способны сохранить Украину в чрезвычайно сложное время украинской истории… Именно поэтому мы поддерживаем Меморандум единства украинских сил и призываем все национальные государственные партии, движения и объединения, общественные организации присоединиться к Меморандуму и продемонстрировать умение действовать вместе ради свободы и независимости нашей страны", - сказано в заявлении политсилы.

В заявлении отмечается, что "в такие времена как никогда важна ответственность и умение бороться собственные амбиции ради национальных интересов".