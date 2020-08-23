Политика

21:09 23.08.2020

"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

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"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

Партия "Европейская солидарность" разделяет инициативу общественных деятелей касательно подписания Меморандума единства украинских сил и призвала к консолидации все патриотические организации, движения и партии, сообщает пресс-служба партии.

"Мы убеждены, что только совместные усилия ответственных действенных граждан способны сохранить Украину в чрезвычайно сложное время украинской истории… Именно поэтому мы поддерживаем Меморандум единства украинских сил и призываем все национальные государственные партии, движения и объединения, общественные организации присоединиться к Меморандуму и продемонстрировать умение действовать вместе ради свободы и независимости нашей страны", - сказано в заявлении политсилы.

В заявлении отмечается, что "в такие времена как никогда важна ответственность и умение бороться собственные амбиции ради национальных интересов".

Теги: #единства #украина #евросолидарность #меморандум
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