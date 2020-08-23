Политика

12:21 23.08.2020

Ирану удалось получить часть данных с "черных ящиков" сбитого украинского самолета

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Ирану удалось получить часть данных с "черных ящиков" сбитого украинского самолета

Иранские специалисты смогли получить доступ к части информации с" черных ящиков" сбитого иранскими военными украинского авиалайнера, включая разговоры пилотов, сообщает в воскресенье агентство Associated press (AP) со ссылкой на иранскую Организацию гражданской авиации.

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, длительность записей, сделанных после взрыва первой запущенной иранскими военными зенитной ракеты, составляет 19 секунд. Однако вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой, и Зангене предположил, что, вероятно, осколки первой ракеты нарушили работу записывающих устройств на лайнере.

Отмечается, что эта информация должна войти в итоговый доклад Тегерана об этой катастрофе.

По данным AP, в ходе процесса извлечения данных с самописцев присутствовали представители США, Украины, Франции, Канады, Великобритании и Швеции, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

В июле "черные ящики" сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера были доставлены для расшифровки в Париж. AP ранее поясняло, что иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #ps752 #авиакатастрофа #самолет #украина #иран
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