Политика

11:50 23.08.2020

Украине необходимо как можно больше ветеранских бизнесов – Зеленский

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Украине необходимо как можно больше ветеранских бизнесов – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государство должно помогать бизнесу, которым занимаются ветераны.

“Сейчас в Верховной Раде Украины есть проект о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Думаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес, как отдельную категорию бизнеса”, - сказал президент на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме “Там, где мы - там Украина” в воскресенье в Киеве.

По его словам, приоритетом должно стать создание рабочих мест для ветеранов.

“Нам необходимо как можно больше ветеранских бизнесов”, - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что важным остается вопрос реабилитации ветеранов.

“Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей”, - сообщил глава государства.

По словам Зеленского работа в этом направлении должна идти постоянно и систематически, без “какого-либо политического контекста”.

Теги: #оос #зеленский #бизнес
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